Омск-Информ
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·Происшествия

Помощь медиков также потребовалась двум взрослым.
Сегодня около 11:00 на трассе Троицкое – Чукреевка в Омском районе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Honda Fit выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai.
Пострадали 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, которые были пассажирами Honda Fit. Водителю второй иномарки, 34-летнему мужчине, и его 38-летней пассажирке также потребовалась медицинская помощь.
Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Омске, в котором пострадали три человека.
·Происшествия

Помощь медиков также потребовалась двум взрослым.
Сегодня около 11:00 на трассе Троицкое – Чукреевка в Омском районе столкнулись два автомобиля. По предварительным данным ГИБДД, 32-летний водитель автомобиля Honda Fit выехал на полосу встречного движения и врезался в Hyundai.
Пострадали 5-летний мальчик и 3-летняя девочка, которые были пассажирами Honda Fit. Водителю второй иномарки, 34-летнему мужчине, и его 38-летней пассажирке также потребовалась медицинская помощь.
Ранее сообщалось о ДТП с автобусом в Омске, в котором пострадали три человека.