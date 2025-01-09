По предварительным данным, авария произошла из-за женщины, которая управляла легковушкой.

Сегодня около 12:10 на проспекте Карла Маркса в Омске столкнулись Toyota Vitz и ПАЗ, которые двигались навстречу друг другу. По предварительным данным ГИБДД, причиной аварии стало то, что 35-летняя женщина-водитель иномарки, поворачивая направо, не пропустила автобус. После столкновения автобус врезался в опору линии электропередачи.

Автобус во время аварии ехал по маршруту № 335. В салоне было 16 пассажиров, две женщины (59 и 49 лет) и мужчина (38 лет) пострадали.

В причинах и обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия продолжают разбираться полицейские. Проверку уже взялась контролировать прокуратура.