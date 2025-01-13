В «Евромеде» вновь проводится полюбившаяся омичам акция на диагностику и лечение варикозной болезни. Скидки действуют до конца февраля.

У омичей есть прекрасная возможность начать 2025 год здорово, уверенно и с легкой походки. Ее предоставляет Многопрофильный центр «Евромед». С 1 января в клинике возобновилась полюбившаяся омичам акция* на диагностику и лазерное лечение варикозной болезни. С выгодой для постновогоднего бюджета можно обследовать вены ног, а при необходимости вылечить варикоз. С 1 января по 28 февраля 2025 года в «Евромеде» действуют сразу два специальных предложения.

Диагностика

Комплексное обследование включает в себя консультацию опытного сосудистого хирурга, а также дуплексное сканирование вен нижних конечностей. Это функциональное исследование, которое позволяет определить патологию поверхностных и глубоких сосудов. С помощью сканирования врач может оценить проходимость вен, функцию клапанного аппарата сосудов, их диаметр. Такие данные позволяют понять, здоровые ли у пациента вены или есть какая-то патология, и точно установить диагноз. Результаты исследования и рекомендации выдаются на руки по завершению консультации.

Стоимость диагностики в рамках акции составит 1800 руб. вместо 2750 руб.

Проходить подобное обследование рекомендовано и тем, кто уже имеет признаки варикоза, и тем, кто пока только находится в группе риска. К факторам риска медики относят наследственность, малоподвижный образ жизни, работу на ногах, избыточный вес и ожирение, беременность, гормональные нарушения и пр.

Возможные признаки варикоза: - ярко выраженные, вздутые вены, сосудистая сетка; - физический дискомфорт, отечность нижних конечностей, тяжесть в ногах, судороги и др.

Для диагностики варикоза в рамках акции* можно обратиться в три корпуса «Евромеда» по адресам:

Лечение

Лазерное лечение варикоза со скидкой 10%*

Радикально варикозное расширение вен лечится только хирургическим путем. И если раньше единственным вариантом была открытая операция, то сегодня хирургическое лечение варикозной болезни – это преимущественно щадящие и малотравматичные операции одного дня. Современное оборудование и технологии позволяют провести лечение без длительного отрыва от повседневных дел и с минимальным риском осложнений. Одна из щадящих операций носит название эндовенозной лазерной коагуляции (ЭВЛК).**

ЭВЛК выполняется в амбулаторном режиме, под местной анестезией и без госпитализации.

Лазерное лечение также предполагает короткий восстановительный период и высокий косметический эффект. Во время операции делается единственный прокол, который наносит организму минимальный ущерб. При проведении ЭВЛК не выполняются разрезы и не накладываются швы, поэтому шрамы после операции отсутствуют.

С 1 января по 28 февраля 2025 года в «Евромеде» на лазерное лечение одного, двух и трех венозных стволов действует скидка 10 %*.

Лазерное лечение варикоза в Центре проводят врач-хирург высшей квалификационной категории, флеболог Веревкин С.А.,

врач-хирург высшей квалификационной категории, флеболог Фёдоров А.О.,

врач сердечно-сосудистый хирург высшей категории Лепилин М.А.

и врач сердечно-сосудистый хирург Москаленко А.И.

Получить подробную информацию и записаться к специалистам «Евромеда» можно по тел. 66-49-84.

*Организатор акции ООО «МЦСМ «Евромед». Акция действует с 01.01.2025 по 28.02.2025. Подробная информация об организаторе, сроках и условиях проведения акции у операторов справочной службы и на сайте euromed-omsk.ru.

** Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей.

Коды по номенклатуре медицинских услуг, указанных в данном рекламном материале, обозначены в прейскуранте на официальном сайте ООО «МЦСМ «Евромед».

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