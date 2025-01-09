Самолет в Москву задержался на два часа, а рейс в Минеральные Воды – на три с половиной.

В Омском аэропорту сегодня утром снова произошли задержки рейсов. Самолет «Уральских авиалиний», который должен был отправиться в Москву в 06:35, вылетел в 08:27.

Рейс «Азимута» в Минеральные Воды с 11:05 перенесли на 14:30. Отметим, что борт еще не прибыл в Омск, хотя по расписанию ожидался в 10:05.

Еще несколько рейсов вылетели с задержкой в пределах часа, например в Иркутск и Санкт-Петербург.