Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Она руководит учреждением уже несколько месяцев, сначала в статусе и.о.
Перед Новым годом Ольгу Кубиц назначили главным врачом БУЗОО «Гинекологическая больница» в Омске.
Ольга Кубиц окончила Омскую государственную медицинскую академию по специальности «акушерство и гинекология». Отметим, что с 2 декабря она уже заняла пост исполняющего обязанности руководителя, после того как прежний главврач Ольга Богданова вернулась на работу в министерство.
·Общество

Она руководит учреждением уже несколько месяцев, сначала в статусе и.о.
Перед Новым годом Ольгу Кубиц назначили главным врачом БУЗОО «Гинекологическая больница» в Омске.
Ольга Кубиц окончила Омскую государственную медицинскую академию по специальности «акушерство и гинекология». Отметим, что с 2 декабря она уже заняла пост исполняющего обязанности руководителя, после того как прежний главврач Ольга Богданова вернулась на работу в министерство.