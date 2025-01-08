Омск-Информ
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·Общество

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об инвесторах, готовых возвести или выделить средства на появление или ремонт социальной инфраструктуры.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о застройщиках, которые готовы поучаствовать в развитии социальной инфраструктуры города в 2025 году. В истекшем году заключены 9 таких соглашений.

Четыре из них подразумевают перечисление компаниями целевых денежных средств в городскую казну для строительства детсада или школы наряду с жилым микрорайоном.

- 50 млн рублей перечислит ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект».

- 114 млн рублей направит в связи со строительством жилых домов по улице Шебалдина и в границах улиц 22 Декабря — Граничная — 12 Декабря АО «ЗСЖБ № 6».

- 352 млн рублей переведет на строительство учреждений образования «Трест-4».

Кроме того, проект капитального ремонта здания по улице Булатова, 68, в котором разместится филиал школы на 219 мест с детским садом, выполнят  застройщики «Брик» и «Полат».

Капремонт здания школы общей площадью 2244,1 кв. м по улице 21-я Амурская, 21а, с организацией дополнительных 180 мест реализуют «Нордстрой» и «БРИК». Соглашения предполагают и строительство новых учреждений за счет собственных средств компаний.

— детский сад на 290 мест на улице Светловской возведет компания «Догма-Омск»

– школу на 1550 мест в границах улиц Шаронова — 2-я Рыбачья построит компания «Брусника»;

 – детский сад на 310 мест по улице Успешной реализует группа застройщиков.

Напомним, решением Горсовета №147 от 15 мая 2024 года застройщики получили возможность участвовать в развитии социальной инфраструктуры Омска. По этому документу компании могут безвозмездно передать в казну города средства на строительство или реконструкцию объектов, либо возвести или отремонтировать их самостоятельно.

·Общество

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об инвесторах, готовых возвести или выделить средства на появление или ремонт социальной инфраструктуры.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о застройщиках, которые готовы поучаствовать в развитии социальной инфраструктуры города в 2025 году. В истекшем году заключены 9 таких соглашений.

Четыре из них подразумевают перечисление компаниями целевых денежных средств в городскую казну для строительства детсада или школы наряду с жилым микрорайоном.

- 50 млн рублей перечислит ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект».

- 114 млн рублей направит в связи со строительством жилых домов по улице Шебалдина и в границах улиц 22 Декабря — Граничная — 12 Декабря АО «ЗСЖБ № 6».

- 352 млн рублей переведет на строительство учреждений образования «Трест-4».

Кроме того, проект капитального ремонта здания по улице Булатова, 68, в котором разместится филиал школы на 219 мест с детским садом, выполнят  застройщики «Брик» и «Полат».

Капремонт здания школы общей площадью 2244,1 кв. м по улице 21-я Амурская, 21а, с организацией дополнительных 180 мест реализуют «Нордстрой» и «БРИК». Соглашения предполагают и строительство новых учреждений за счет собственных средств компаний.

— детский сад на 290 мест на улице Светловской возведет компания «Догма-Омск»

– школу на 1550 мест в границах улиц Шаронова — 2-я Рыбачья построит компания «Брусника»;

 – детский сад на 310 мест по улице Успешной реализует группа застройщиков.

Напомним, решением Горсовета №147 от 15 мая 2024 года застройщики получили возможность участвовать в развитии социальной инфраструктуры Омска. По этому документу компании могут безвозмездно передать в казну города средства на строительство или реконструкцию объектов, либо возвести или отремонтировать их самостоятельно.