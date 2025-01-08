Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об инвесторах, готовых возвести или выделить средства на появление или ремонт социальной инфраструктуры.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о застройщиках, которые готовы поучаствовать в развитии социальной инфраструктуры города в 2025 году. В истекшем году заключены 9 таких соглашений.

Четыре из них подразумевают перечисление компаниями целевых денежных средств в городскую казну для строительства детсада или школы наряду с жилым микрорайоном.

- 50 млн рублей перечислит ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Горпроект».

- 114 млн рублей направит в связи со строительством жилых домов по улице Шебалдина и в границах улиц 22 Декабря — Граничная — 12 Декабря АО «ЗСЖБ № 6».

- 352 млн рублей переведет на строительство учреждений образования «Трест-4».

Кроме того, проект капитального ремонта здания по улице Булатова, 68, в котором разместится филиал школы на 219 мест с детским садом, выполнят застройщики «Брик» и «Полат».

Капремонт здания школы общей площадью 2244,1 кв. м по улице 21-я Амурская, 21а, с организацией дополнительных 180 мест реализуют «Нордстрой» и «БРИК». Соглашения предполагают и строительство новых учреждений за счет собственных средств компаний.

— детский сад на 290 мест на улице Светловской возведет компания «Догма-Омск»

– школу на 1550 мест в границах улиц Шаронова — 2-я Рыбачья построит компания «Брусника»;

– детский сад на 310 мест по улице Успешной реализует группа застройщиков.

Напомним, решением Горсовета №147 от 15 мая 2024 года застройщики получили возможность участвовать в развитии социальной инфраструктуры Омска. По этому документу компании могут безвозмездно передать в казну города средства на строительство или реконструкцию объектов, либо возвести или отремонтировать их самостоятельно.