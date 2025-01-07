Главный тренер «ястребов» одобрительно отнесся к дракам, затеянным американцем Ридом Буше и канадцем Майклом Маклаудом.

Вчера, 6 января, омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» на выезде со счетом 3:1. Игра запомнилась двумя яркими драками и курьезным голом в ворота хозяев.

Главный тренер «ястребов» Ги Буше подчеркнул, что команда была готова к сильному сопернику.

- Сегодня мы ожидали, что матч будет сложным. Мы ждали что будут накал страстей, силовая борьба и напряженный матч. Все прошло так, как мы думали. Мы внесли определенные изменения в игру. Ребята прислушивались, и это 100% их победа. Соперник и мы были готовы к игре, - отметил Буше.

Что касается двух зрелищных драк, зачинщиками которых стали американец Рид Буше и канадец Майкл Маклауд, то наставник одобрил такие действия.

- Пусть лучше это останется на льду. Наши хоккеисты играют активно, агрессивно, иногда эмоции зашкаливают. Сегодня на льду был действительно бой. Ребята - настоящие воины. Все игроки готовы постоять за себя и за команду, действовать одним кулаком на протяжении всего матча, - добавил Буше.

В среду, 8 января, «Авангарду» предстоит на выезде матч против череповецкой «Северстали». Игра начнется в 20.00 по омскому времени.