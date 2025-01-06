Омская команда выигрывает второй раз в 2025 году.

Хоккеисты «Авангарда» выиграли второй матч в наступившем 2025 году. «Ястребы» победили на выезде казанский «Ак Барс» со счетом 3:1. Игра запомнилась двумя яркими драками и курьезным голом в ворота хозяев.

В первом периоде омичи как по нотам разыграли атаку с ходу, и Рид Буше замкнул на дальней штанге суперточный пас от Константина Окулова. А в конце период Буше что-то не поделил с игроком «Ак Барса», воспитанником омского хоккея Кириллом Семеновым. За тычками последовала драка, в которой себя ярче проявил американец. Через две минуты зрители увидели куда более мощный поединок: омский канадец Майкл Маклауд вызвал на бой штатного бойца казанцев Никиту Дыняка, и хоккеисты от души помахали кулаками. Маклауда признали зачинщиком и дали 17 (!) минут штрафа. Почти весь второй период он провел на скамейке для провинившихся.

Судьба матча решилась в начале третьей двадцатиминутки. Омичи начали ее активнее, и на пятой минуте Наиль Якупов аккуратно подставил клюшку под наброс Павла Коледова. Шайбу поначалу записали на защитника, но потом судьи исправились, и автором гола в протоколе указали Якупова.

Когда до финальной сирены оставалось менее четырех минут, «Авангард» схватил удаление. Хозяева взяли тайм-аут, заменили вратаря на шестого полевого игрока и устроили штурм омских ворот. «Ястребы» выстояли, а за 9 секунд до конца Дамир Шарипзянов, выбрасывая шайбу из зоны, попал ею в заградительное стекло, и снаряд отскочил в пустые ворота хозяев.

«Авангард» победил со счетом 3:1, набрал 43 очка и поднялся на шестое место в таблице Восточной конференции. В среду, 8 января, «ястребы» сыграют на выезде против череповецкой «Северстали». Матч начнется в 20.00 по омскому времени.