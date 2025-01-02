Они возят пассажиров в Омске и районах области, а также используются для доставки школьников из малых населенных пунктов.

В 2024 году в Омскую область поступило более 200 автобусов, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Самую большую партию – 164 единицы – получило АО «Омскоблавтотранс», крупнейший автоперевозчик на территории региона. Автобусы используются на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в районах области.

Омск получил 44 больших автобусов, работающих на природном газе. Еще 99 единиц техники направили в школы в районах области. Они используются для доставки учеников из малых населенных пунктов, а также поездок детей на соревнования, различные мероприятия и конкурсы.