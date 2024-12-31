Авиарейсы задерживаются.

Сегодня в Омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. Жители региона не смогли вовремя вылететь с столицу России и Египет.

С 05:40 на 12:35 перенесли вылет самолета «Аэрофлота» в Москву. Еще один рейс авиакомпании в столицу сдвинули с 08:05 на 12:05.

Вместо 06:40 в 13:25 также отправится рейс «АЗУР эйр» в египетский город Хургаду.