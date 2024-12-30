Несмотря на поражение в матче с «Металлургом», главный тренер «ястребов» остался доволен игрой своей команды. Хоккеисты получат выходные.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше остался доволен игрой своей команды в матче с магнитогорским «Металлургом», в котором «ястребы» потерпели поражение со счетом 1:2.

– Сегодня мы были нацелены на ворота, были энергичны и агрессивны в атаке, здорово действовали в обороне. Сегодня мы качественно делали и то, и другое – в отличие от предыдущих матчей. Позитивные изменения уже видны, и мы будем двигаться в этом направлении, – сказал Буше на пресс-конференции после матча.

Он также сообщил, что команде будут предоставлены выходные, чтобы игроки могли отпраздновать Новый год со своими семьями.

– Сейчас все будут праздновать Новый год, проведут время со своими семьями. Это действительно важно, потому что нужно перезарядиться и физически, и психологически, – отметил главный тренер. – Даем ребятам немного отдохнуть, потом вновь соберемся и будем готовиться к следующему матчу. Разберем противника, посмотрим, на что нам нужно обратить внимание. Ничего сверхъестественного мы делать не будем, продолжим свою планомерную работу.

4 января «Авангард» сыграет на выезде против нижнекамского «Нефтехимика». Начало игры в 20:00 по омскому времени.