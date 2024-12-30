Омск-Информ
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·Спорт

После короткой новогодней паузы «ястребов» ждет тройной выезд. В Омске «Авангард» сыграет только 12 января.

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли последний матч 2024 года. Сегодня на домашнем льду «ястребы» встречались с магнитогорским «Металлургом» и уступили со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе омичей забросил защитник Михаил Гуляев.

После короткой паузы, связанной со встречей Нового года, «Авангард» отправится в турне по маршруту Нижнекамск – Казань – Череповец. Матч против «Нефтехимика» состоится 4 января. В Омске «ястребы» сыграют только 12-го числа, соперник – уфимский «Салават Юлаев».

·Спорт

После короткой новогодней паузы «ястребов» ждет тройной выезд. В Омске «Авангард» сыграет только 12 января.

Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли последний матч 2024 года. Сегодня на домашнем льду «ястребы» встречались с магнитогорским «Металлургом» и уступили со счетом 1:2. Единственную шайбу в составе омичей забросил защитник Михаил Гуляев.

После короткой паузы, связанной со встречей Нового года, «Авангард» отправится в турне по маршруту Нижнекамск – Казань – Череповец. Матч против «Нефтехимика» состоится 4 января. В Омске «ястребы» сыграют только 12-го числа, соперник – уфимский «Салават Юлаев».