Прилетев в Омск, форвард обзавелся фирменным мерчем команды. И первыми фанатами.
Сегодня вечером, 29 декабря, пресс-служба «Авангарда» объявила о прибытии в Омск нападающего Джованни Фьоре. Его подписали перед закрытием трансферного окна 27 декабря.
В омском аэропорту канадец обзавелся непременным атрибутом каждого «ястреба», бейсболкой с фирменной символикой. Его сразу же атаковали фанаты, поэтому была устроена импровизированная фотосессия.
Едва оказавшись в Омске, Джованни Фьоре уже опробовал лед «G Drive Арены».
Ранее канадский форвард играл за «Адмирал», за него получена денежная компенсация. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона.
В КХЛ за «Адмирал» в прошлом сезоне он забросил 15 шайб и отдал 11 голевых передач. В нынешнем сезоне он сыграл 32 матча, набрав 17 очков при показателе полезности «+4».