Омск-Информ
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·Спорт

На замену Касселса пришел канадец из «Адмирала».

Сегодня вечером, 27 декабря, пресс-служба «Авангарда» объявила о подписании нового нападающего. Им стал 28-летний канадский нападающий Джованни Фьоре. В КХЛ за «Адмирал» в прошлом сезоне он забросил 15 шайб и отдал 11 голевых передач. В нынешнем сезоне он сыграл 32 матча, набрав 17 очков при показателе полезности «+4».

- Фьоре – опытный мастер, который добавит нашей команде глубины и вариативности в нападении. Как показывает история его выступлений за «Адмирал», он способен успешно завершать атаки и создавать голевые моменты для партнеров. При этом умеет надежно действовать в обороне, - прокомментировал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков

За канадца «Адмирал» получил денежную компенсацию. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Другого канадского нападающего, Коупа Касселса, омский клуб обменял в ЦСКА. 

·Спорт

На замену Касселса пришел канадец из «Адмирала».

Сегодня вечером, 27 декабря, пресс-служба «Авангарда» объявила о подписании нового нападающего. Им стал 28-летний канадский нападающий Джованни Фьоре. В КХЛ за «Адмирал» в прошлом сезоне он забросил 15 шайб и отдал 11 голевых передач. В нынешнем сезоне он сыграл 32 матча, набрав 17 очков при показателе полезности «+4».

- Фьоре – опытный мастер, который добавит нашей команде глубины и вариативности в нападении. Как показывает история его выступлений за «Адмирал», он способен успешно завершать атаки и создавать голевые моменты для партнеров. При этом умеет надежно действовать в обороне, - прокомментировал генеральный директор ХК «Авангард» Герман Чистяков

За канадца «Адмирал» получил денежную компенсацию. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона. Другого канадского нападающего, Коупа Касселса, омский клуб обменял в ЦСКА. 