Омск-Информ
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·Авто

Автобус будет обслуживать частный предприниматель.

Крупнейший перевозчик в Омской области, акционерное общество  «Омскоблавтотранс», объявило о запуске нового маршрута № 121 из Омска до поселка Новоомского. Обслуживать маршрут будет ИП Табаченко К.В.

Новый рейс станет отправляться с омского автовокзала четыре раза в день, в 8.20, 11.00, 15.00 и 17.30.

·Авто

Автобус будет обслуживать частный предприниматель.

Крупнейший перевозчик в Омской области, акционерное общество  «Омскоблавтотранс», объявило о запуске нового маршрута № 121 из Омска до поселка Новоомского. Обслуживать маршрут будет ИП Табаченко К.В.

Новый рейс станет отправляться с омского автовокзала четыре раза в день, в 8.20, 11.00, 15.00 и 17.30.