Победителя торгов обяжут отремонтировать имущество и фасад с сохранением исторического облика объекта.

Департамент имущественных отношений выставил на торги комплекс исторических зданий в Газетном переулке, 3, в районе остановки «Дом туриста». В бывшем доходном доме в стиле модерн 1900–1910-х гг. родился и жил актер Владислав Дворжецкий.

Общая площадь двух зданий, соединенных переходом, составляет 879,7 кв. м. Как явствует из отчета о рыночной оценке от 22 ноября 2024 года, кадастровая стоимость зданий составляет 18,42 миллиона и 15,07 миллиона рублей соответственно.

Арендатор, который выиграет торги, сможет использовать оба здания всего за 879,7 рубля в год, то есть по 1 рублю за 1 кв. м. За этот финансовый бонус на обладателя договора возложат обязанности по сохранению исторического здания в течение 7 лет, а также по ремонту арендуемого имущества и фасада, без права на перепланировку без разрешения.

Заявки от претендентов на объект принимаются до 20 января 2025 года, а итоги будут подведены 23 января. Договор аренды планируется заключить на срок 48 лет, 11 месяцев и 29 дней.

Комплекс зданий уже сдавали в аренду по этой стоимости. В 2019 году дом достался компании «Капитал», в этом году торги выиграл владелец платной парковки по соседству Ислам Мехтиев.

Объект неоднократно горел. «Омск-информ» побывал в здании после одного из таких пожаров 2,5 года назад. Самый опасный в техническом плане и подлежащий восстановлению – переход между двумя зданиями. Все остальное, стены, перекрытия, внутренняя отделка, лестница, способно простоять века. Если найдется инвестор, способный вложить миллионы в реконструкцию.