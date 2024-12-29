Центр города будет перекрыт 6 и 7 января.
В Омске из-за подготовки к Рождественскому марафону 6 и 7 января временно изменятся маршруты общественного транспорта. Корректировки коснутся 8 маршрутов.
С 8 утра 6 января 2025 года до 21 часа 7 января 2025 года из-за закрытия движения по улице Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь, изменят схемы движения троллейбусы по маршруту № 8, автобусы по маршруту № 62, 73 и 94.
С 12 до 17 часов из-за закрытия движения по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Лермонтова, включая Юбилейный мост, по улице Герцена на участке от улицы Интернациональной до улицы Ленина, включая площадь Победы, изменят схемы движения автобусы по маршруту № 28, 34, 73, 94, 25, 77.