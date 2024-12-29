Главный тренер омского «‎Авангарда»‎ раскрыл, кто выбирал игроков для трансферов команды.

Вчера, 28 декабря, после домашнего матча «‎Авангарда»‎ на пресс-конференции основной сенсацией стало то обстоятельство, что вместо ожидаемого председателя совета директоров омичей Евгения Кожевникова итоги трансферного обмена комментировал главный тренер Ги Буше. Письменное заявление Кожевникова клуб распространил чуть раньше и этим и ограничился. Впрочем, Ги Буше справился с доверенной ему задачей. Он пояснил, что все подписания проводились совместно.

Тренерский штаб и руководство сообща собирали информацию из разных источников и обсуждали каждого игрока. Когда речь шла о приглашении человека в команду, нужно было понимать, будет ли он полезен. Сами переговоры, по словам наставника, вели Евгений Кожевников, Герман Чистяков и Кирилл Алексеев.

– У нас все просто. Я даю список покупок тех, кого мне хотелось бы видеть, а уже те, кто непосредственно трансферы осуществляют, ведут переговоры. Это только кажется, что все очень просто. На самом деле это тяжелая и кропотливая работа. Но это совместная работа, – пояснил Ги Буше.

Он также добавил, что тренерский штаб и руководство тщательно просматривали видео с игр потенциальных игроков и анализировали их. Со слов тренера, бывает такое, что подписания идут легко, но случается, что совсем никого не получается заполучить.

– Для меня главное – это не подписывать каких-то звездных игроков. Понятно, что здорово, когда это получается. Но если нет, главное – это подписывать ребят, которые смогут помогать команде, за счет которых команда сможет прогрессировать и идти вперед. Если есть улучшения – это хорошо и идет на пользу всем, – резюмировал Буше.

Напомним, что одним из последних подписаний команды стал нападающий Константин Окулов. В дебютной игре он дважды забросил шайбу и отдал одну голевую передачу.