Председатель Совета директоров ХК «Авангард» объяснил, почему клуб сменил наставников и набрал новых игроков.

Председатель совета директоров ХК «Авангард» Евгений Кожевников подвел итоги трансферной кампании в нынешнем сезоне. Он заявил, что из-за непростой ситуации принято решение о смене главного тренера и концепции игры. Вместо Сергея Звягина наставником команды стал канадец Ги Буше. Под него и формировали состав.

– Наша команда с начала сезона попала не в самую простую ситуацию, которая потребовала кардинальных изменений. Было принято решение о поиске нового главного тренера и формировании состава под его видение и концепцию, – сказал Кожевников. – Ги Буше – тренер с большим опытом работы в НХЛ, он разделяет мою философию, согласно которой «Авангард» должен играть в атакующий, агрессивный и зрелищный хоккей. Исходя из концепции тренерского штаба и стратегии развития клуба был принят ряд кадровых изменений, направленных на перестройку всех линий команды.

Кожевников поблагодарил бывших игроков за работу и пожелал им продолжить карьеру в других клубах.

– Глубокие изменения в составе были необходимы, чтобы вернуть «Авангард» в число претендентов на чемпионство. Усиление получили все линии команды, – считает председатель совета директоров «Ястребов». – Мы достигли нужной глубины состава. Сейчас тренерский штаб обладает возможностью выбора и методичного формирования звеньев, вся работа нацелена на результат.

Кожевников порадовался, что по итогу изменений «Авангард» вошел в зону плей-офф. Цели клуба остаются и всегда будут самыми амбициозными. На сегодня после матча омской команды против тольяттинской «Лады» намечена пресс-конференция по итогам трансферной кампании.