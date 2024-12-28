Омичи могут обращаться в диспетчерскую службу регоператора «Магнит», которая будет работать в течение всех новогодних каникул.

В новогодние праздники объем мусора значительно увеличивается, что может привести к различным непредвиденным ситуациям. Чтобы избежать проблем с вывозом отходов, регоператор по обращению с ТКО – ООО «Магнит» – подготовил несколько рекомендаций.

В период новогодних каникул с 9:00 до 20:00 продолжит работать диспетчерская служба регоператора. Омичи могут обратиться к специалистам в диспетчерскую службу по номеру 8 (3812) 35-25-25.

Для оперативного решения проблем с вывозом ТКО также можно написать на круглосуточную горячую линию. Для этого надо отправить сообщение или фотографию с указанием адреса и проблемой на номер +7-962-054-85-53 (WhatsApp).