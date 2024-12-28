Контроль за реорганизацией ведомств поручат вместо зампреда Дениса Цуканова первому председателю правительства Рустаму Мингазову.

Вчера, 27 декабря, губернатор Виталий Хоценко подписал указ о реорганизации Минпрома и частично Минобразования и Минэкономразвития.

Согласно документу, министерство промышленности и научно-технического развития Омской области планируется разделить на Министерство промышленности и торговли и Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.

Минобрнауки предполагается передать функции Минпрома в сферах науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности и функции Минобразования в сфере высшего образования.

Минпромторгу достанется оставшиеся полномочия Минпрома. Также новое ведомство станет координировать Минэкономразвития в сфере лицензирования деятельности по торговле алкоголем и металлоломом и контроля за этой торговлей, регулирования торговой деятельности и содействия развитию конкуренции.

Предполагается, что в этих двух ведомствах назначат первых заместителей и по одному заместителю.

Указ вступает в силу 15 апреля 2025 года. Контроль за исполнением поручен зампреду Рустаму Мингазову. В проекте указа был пункт, что новые министерства будут созданы 3 марта, а контроль за исполнением указа будет возложен на зампреда Дениса Цуканова. Однако 13 декабря его поместили под домашний арест.