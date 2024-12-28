Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Контроль за реорганизацией ведомств поручат вместо зампреда Дениса Цуканова первому председателю правительства Рустаму Мингазову.

Вчера, 27 декабря, губернатор Виталий Хоценко подписал указ о реорганизации Минпрома и частично Минобразования и Минэкономразвития. 

Согласно документу, министерство промышленности и научно-технического развития Омской области планируется разделить на Министерство промышленности и торговли и Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.

Минобрнауки предполагается передать функции Минпрома в сферах науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности и функции Минобразования в сфере высшего образования. 

Минпромторгу достанется оставшиеся полномочия Минпрома. Также новое ведомство станет координировать Минэкономразвития в сфере лицензирования деятельности по торговле алкоголем и металлоломом и контроля за этой торговлей, регулирования торговой деятельности и содействия развитию конкуренции. 

Предполагается, что в этих двух ведомствах назначат первых заместителей и по одному заместителю.  

Указ вступает в силу 15 апреля 2025 года. Контроль за исполнением поручен зампреду Рустаму Мингазову. В проекте указа был пункт, что новые министерства будут созданы 3 марта, а контроль за исполнением указа будет возложен на зампреда Дениса Цуканова. Однако 13 декабря его поместили под домашний арест.

1070
·Политика

Контроль за реорганизацией ведомств поручат вместо зампреда Дениса Цуканова первому председателю правительства Рустаму Мингазову.

Вчера, 27 декабря, губернатор Виталий Хоценко подписал указ о реорганизации Минпрома и частично Минобразования и Минэкономразвития. 

Согласно документу, министерство промышленности и научно-технического развития Омской области планируется разделить на Министерство промышленности и торговли и Министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития Омской области.

Минобрнауки предполагается передать функции Минпрома в сферах науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности и функции Минобразования в сфере высшего образования. 

Минпромторгу достанется оставшиеся полномочия Минпрома. Также новое ведомство станет координировать Минэкономразвития в сфере лицензирования деятельности по торговле алкоголем и металлоломом и контроля за этой торговлей, регулирования торговой деятельности и содействия развитию конкуренции. 

Предполагается, что в этих двух ведомствах назначат первых заместителей и по одному заместителю.  

Указ вступает в силу 15 апреля 2025 года. Контроль за исполнением поручен зампреду Рустаму Мингазову. В проекте указа был пункт, что новые министерства будут созданы 3 марта, а контроль за исполнением указа будет возложен на зампреда Дениса Цуканова. Однако 13 декабря его поместили под домашний арест.

1070