Омские врачи демонстрируют высокий уровень подготовки и внедрения инноваций на протяжении года.

Современная медицина способна делать вещи, которые иначе как чудесными назвать невозможно. Новые технологии и устройства способны вернуть пациентов буквально с того света. Но и заслуги врачей, которые постоянно осваивают эти технологии, повышают свою квалификацию и знакомятся с новыми методами, преуменьшать не стоит.

Мы подобрали топ-5 случаев за 2024 год, когда омские медики спасали жизни и здоровье пациентов в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Все благодаря высокой квалификации медиков и внедрению новых технологий. Разумеется, случаев на протяжении года было множество, но мы подобрали наиболее интересные.

В феврале к врачам БСМП № 1 поступила пациентка после ДТП, которая получила тяжелейшие повреждения, включая перелом костей таза.

Как правило, пациенту необходимо месяцами лежать в больнице после подобных травм. Но операции, проведенные омскими врачами, позволили уменьшить период восстановления.

– При поступлении сразу перенесла две операции: на органах брюшной полости и остеосинтез костей таза аппаратом внешней фиксации. Грамотная работа анестезиологов-реаниматологов позволила в короткое время стабилизировать ее состояние, и мы смогли выполнить ей вторую операцию по остеосинтезу. Через неделю девушка уже смогла самостоятельно сделать первые шаги, – поделился врач – травматолог-ортопед БСМП № 1 Константин Самсонов.

Весной омские сосудистые хирурги провели сложнейшую операцию без наркоза. Пациент жаловался на постоянные головные боли, головокружения и шум в ушах. При обследовании врачи обнаружили, что в обеих сонных артериях, питающих головной мозг, были выявлены бляшки, суживающие просвет до 75–80 %. Это давало огромный риск инсульта, и в таких случаях необходима операция по удалению бляшек из сонных артерий.

– Однако была и другая проблема. 76-летний пациент уже ранее переносил инфаркт с последующей операцией на сердце, – рассказал сосудистый хирург Областной клинической больницы Максим Герасименко. – Была обнаружена хроническая обструктивная болезнь легких. Риск осложнений был очень высок, поэтому врачи выбрали вариант выполнить операцию без общего наркоза, когда пациент находится в сознании.

Пациент сразу же согласился. Анестезиологи Евгений Крупко и Денис Саводеров применили «проводниковую анестезию», которая лишь отключала чувствительность шеи. Всю операцию пациент был в сознании, и общение с ним осуществлялось через игрушку-пищалку.

Операционная бригада справилась с самыми важными этапами операции максимально быстро, безопасно и без единого осложнения. Инсульт пациенту больше не угрожает.

В апреле омские травматологи КХМЦ спасли молодую омичку от необходимости провести остаток жизни в инвалидной коляске.

21-летняя Алина попала в страшное ДТП, в результате которого получила множественные переломы ног и могла передвигаться только в инвалидном кресле.

И тем не менее врачи из КХМЦ справились с тем, чтобы поставить ее на ноги. Во-первых, они провели ряд сложных операций по сращению костей голени и таза с последующим эндопротезированием тазобедренного сустава. Кроме того, правая нога была короче левой на 5 см, поэтому понадобилось восстановить длину конечности.

– Когда мы с Алиной впервые встретились, она не могла передвигаться самостоятельно, а сегодня уже ходит на своих ногах, и это очень радует. Сейчас нам осталось решить последнюю проблему: коленный сустав сгибается не до конца. Исправить ситуацию поможет артроскопия, с помощью которой мы убрали рубцы и спайки. В результате угол сгибания сустава увеличится, – рассказывает заведующий травматологическим отделением № 1 Андрей Лифанов.

Восстановление длилось долгих пять лет, но изначальные прогнозы выглядели так, будто уже ничто не могло помочь Алине вернуться к прежней жизни.

– Я хочу сказать огромное спасибо всему отделению травматологии № 1 КМХЦ, которое для меня уже стало просто родным! – благодарит врачей девушка. – Заведующему отделением Андрею Викторовичу Лифанову, который меня буквально спас, Александру Анатольевичу Агееву – он ставил мне протез сустава. Отдельная благодарность реабилитологу ЦВТ «Русь» Константину Сергеевичу Зайцеву, который занимался моим восстановлением после каждой операции. Сегодня я хожу на своих ногах, строю планы на жизнь и знаю, впереди меня ждет только хорошее!

Омские медики постоянно применяют инновационные методы лечения тяжелых переломов. Летом в травматологию БСМП № 1 поступил мужчина с тяжелым переломом таза.

Операция проводилась по новому методу: чтобы скрепить кости, врачи использовали всего лишь один особый имплант.

– Это имплант в виде стержня, которому мы предали нужную форму перед тем, как установить, – рассказал заведующий отделением травматологии БСМП № 1 Олег Козарь. – Это передовая методика. В этом году больнице удалось приобрести для нашего отделения такие современные медицинские изделия. Операция заняла чуть более 30 минут, имплант мы установили через два небольших разреза. Ранее пациентам с такой травмой ставили аппарат внешней фиксации, и он был обездвижен два месяца или проводили полостную операцию, чтобы установить и скрепить винтами пластины. Эти варианты подразумевает долгое лечение и реабилитацию. После такой операции пациент сможет самостоятельно ходить уже через неделю и уйдет из больницы на своих ногах.

Это было первое применение такой методики в отделении травматологии БСМП № 1. Пациент очень быстро шел на улучшение и выписался домой, как и предполагалось врачами, в течение недели.

В октябре врачи Областной клинической больницы совместно с врачом Санкт-Петербургского медицинского центра провели первую для себя малоинвазивную операцию на сердце. Эта новая методика спасла двух пациентов, которые страдали пороком сердца.

Речь идет о тяжелом аортальном стенозе. Это один из самых распространенных пороков сердца, при котором устье аорты сужается, и это препятствует нормальному кровотоку из левого желудочка в аорту.

В подобных случаях старый метод заключался в том, что кардиохирургам необходимо было вскрывать грудную клетку, запускать искусственное кровообращение, выключать сердце из кровообращения и оперировать. Все это под общим наркозом.

И для возрастных пациентов – как было в этих двух случаях – как само агрессивное вмешательство, так и необходимость общего наркоза является огромным риском.

И в этом году в арсенал медиков ОКБ добавилась новая методика: тренскатетерное протезирование аортального клапана. Через небольшой разрез в паховой области в артерию вводится катетер, тянется до сердца, где и раскрывается новый клапан взамен поврежденного. Все это без общего наркоза. Подобным методом врачи ОКБ пользовались для лечения сосудов, но для операций на сердце – впервые.

Внедрять новую методику рентгенхирургам помогал специалист Научно-исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии НИИ хирургии и неотложной помощи, заведующий отделением РХМДиЛ к.м.н. Алексей Бирюков.

Обе операции прошли успешно.