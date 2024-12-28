О переходе нападающего Кирилла Кожевникова публично не сообщается, но на сайте КХЛ он значится игроком омской команды.

В Континентальной хоккейной лиге завершился называемый дедлайн – официальный период переходов игроков между клубами. С сегодняшнего дня и до конца сезона 2024/25 команды будут играть в текущих составах без возможности усиления.

Омский «Авангард» в последние часы дедлайна объявил о переходе канадского нападающего Джованни Фьоре из «Адмирала». За него, по данным инсайдеров, сибирский клуб отдал 30 млн рублей. Информация об еще одном трансфере официально не сообщалась, но он не менее громкий. Согласно информации на официальном сайте КХЛ, состав «ястребов» пополнил 25-летний нападающий Кирилл Кожевников, ранее выступавший за московский «Спартак». Авторы ведущих хоккейных телеграм-каналов сообщают, что это двоюродный брат председателя совета директоров «Авангарда» Евгения Кожевникова.

На счету новичка «ястребов» всего 17 матчей в КХЛ и одно очко по системе «гол+пас». Основную часть карьеры он провел в Высшей хоккейной лиге: 123 матча и 39 (17+22) набранных очка. В текущем сезоне он выступал за воскресенский «Химик»: 29 игр и 9 (5+4) очков по системе «гол+пас». Его команда идет на высоком четвертом месте.

Инсайдеры называют разные суммы за переход Кожевникова. Звучат и 1000 рублей, и 25 миллионов. Сумма контракта игрока не известна.