Волонтеры провели веселое мероприятие для детей в гематологическом отделении.

Работники Омского завода смазочных материалов устроили новогодний праздник для детей, проходящих лечение в гематологическом отделении Областной детской клинической больницы. Это событие было частью большого волонтерского проекта «Самое дорогое – жизнь», который организован в рамках своей программы социальных инвестиций «Родные города»

На празднике побывали дети и подростки в возрасте от 4 до 16 лет, которые получают лечение и проходят реабилитацию в гематологическом отделении крупнейшей детской больницы Омской области, а также их родители. Дед Мороз и Снегурочка подготовили для ребят веселые конкурсы и забавные игры. В конце встречи каждый ребенок получил подарок.

- Сотрудники нашей компании поддерживают Областную детскую клиническую больницу в Омске уже более десяти лет. Все это время мы стараемся сделать так, чтобы в непростой жизни этих ребят было чуть больше света и доброты. Главная задача нашего волонтерского проекта – поддержать маленьких пациентов и помочь их родителям, переживающим за судьбу своих детей. Чувствовать, что ты не один, и верить в лучшее очень важно, особенно в Новый год, - генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец

Олег Горбунов, главный врач Областной детской клинической больницы, отметил, что сотрудники компании помогли сформировать замечательную традицию проведения новогодних праздников для пациентов. Он подчеркнул, что эти мероприятия, наряду с творческими мастер-классами, организуемыми волонтерами, стали важной частью процесса реабилитации детей. Потому что общение, положительные эмоции и возможность самовыражения, даже находясь в больнице, помогают детям ощущать себя более уверенно и сильно, что, безусловно, способствует их скорому выздоровлению.