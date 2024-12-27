Омск-Информ
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·Общество

Проект прошел негосударственную экспертизу.
Вчера ООО «Нормативэксперт» выдало положительное заключение экспертизы проекта нового многоквартирного дома в Кировском округе Омска. Трехэтажное здание по адресу: 4-я Солнечная, 18, планирует построить индицидуальный предприниматель из Москвы Владимир Паршин.
Отметим, что на улицах Солнечных располагается коттеджный поселок, прозванный омичами «Долиной нищих».
·Общество

Проект прошел негосударственную экспертизу.
Вчера ООО «Нормативэксперт» выдало положительное заключение экспертизы проекта нового многоквартирного дома в Кировском округе Омска. Трехэтажное здание по адресу: 4-я Солнечная, 18, планирует построить индицидуальный предприниматель из Москвы Владимир Паршин.
Отметим, что на улицах Солнечных располагается коттеджный поселок, прозванный омичами «Долиной нищих».