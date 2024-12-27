Он получил от 10 осужденных в качестве взяток около 1,5 млн рублей.

Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника ФКУ «Лечебно-исправительное учреждение – 2» УФСИН России по Омской области Александра Твардовского по пунктам «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд установил, что, превышая должностные полномочия, он указывал двум осужденным вымогать денежные средства у других граждан, отбывающих наказание, за создание им благоприятных условий содержания и покровительство под угрозой применения дисциплинарных наказаний. С января 2019 г. по август 2021 г. он получил от 10 осужденных в качестве взяток около 1,5 млн рублей.

Приговором суда Александру Твардовскому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом 3 миллиона рублей, с лишением права занимать определенные должности. Кроме этого, суд конфисковал в доход государства эквивалент полученных в виде взяток денежных средств. Твардовский взят под стражу в зале суда.