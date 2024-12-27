Во время ссоры в селе Новологиново мужчина нанес женщине девять ножевых ранений.

Колосовский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего омича. Он признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В суде установили, что в августе 2024 года подсудимый находился со своей сожительницей в гостях в селе Новологиново Колосовского района. Во время распития горячительных напитков возникла ссора, в результате которой мужчина нанес своей подруге не менее 9 ударов ножом и причинил тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления мужчина признал полностью.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишение свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 3 месяца.