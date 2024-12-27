Омск-Информ
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·Происшествия

Преступников, которые завладели деньгами, разыскивают.
Очередной жертвой мошенников стала 21-летняя студентка из Омска. Девушка заплатила 410 тыс. рублей за криптовалюту на специализированной торговой платформе, однако ничего за эти деньги не получила.
– Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников, – отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что пожилая омичка отдала 20 миллионов мошенникам.
·Происшествия

Преступников, которые завладели деньгами, разыскивают.
Очередной жертвой мошенников стала 21-летняя студентка из Омска. Девушка заплатила 410 тыс. рублей за криптовалюту на специализированной торговой платформе, однако ничего за эти деньги не получила.
– Полицейские направили необходимые запросы в банковские организации, операторам сотовой связи. Принимаются меры к розыску злоумышленников, – отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что пожилая омичка отдала 20 миллионов мошенникам.