Преступники уговорили ее сделать это, напугав потерей денег и наказанием за государственную измену.

Мошенники обманули пожилую пару из Омска. Пенсионеры лишились накопленных 20 млн рублей.

Как сообщили в полиции, 72-летней жительнице Ленинского округа позвонил лжеработник поликлиники. Он сказал, что омичке нужно взять талон на обследование, но в электронной базе нет ее данных. Чтобы внести данные в базу, пенсионерка назвала звонившему номер СНИЛС.

– По завершении разговора пенсионерка направилась в поликлинику по месту проживания: там ей пояснили, что по данному вопросу ей никто не звонил, и она сделала вывод, что это, вероятнее всего, были мошенники.

Позже женщине позвонил ненастоящий сотрудник Росфинмониторинга. Он сказал, что, заполучив номер СНИЛС женщины, мошенники оформили доверенность на распоряжение ее деньгами. Причем доверенность оказалась на гражданина Украины, что является государственной изменой.

Чтобы не потерять сбережения и избежать уголовной ответственности, пенсионерка рассказала мошенникам, что на ее счетах лежат миллионы. По видеосвязи ей позвонил лжесотрудник ФСБ и, напомнив о госизмене, запретил рассказывать кому-либо об этом разговоре. Он заявил, что все деньги необходимо перевести на «сейфовые счета» Центробанка.

Омичка согласилась следовать инструкциям звонивших ей незнакомцев. Она установила приложение для удаленного доступа на свой смартфон и целых две недели переводила деньги на чужие счета.

– Подключился к общению с неизвестными и супруг потерпевшей – профессор одного из омских вузов. Ему мошенники сообщили аналогичную информацию. Чтобы иметь возможность постоянно быть на связи, мужчина по их настоянию позвонил на работу: сказал, что заболел, и остался дома, – рассказали в полиции.

Когда пенсионеры обращались в банки, сотрудники предупреждали их о возможном обмане. Однако омичи не рассказывали им ничего, а называли выдуманные причины переводов, которые им диктовали мошенники.

Лишь после очередной беседы с настоящими банковскими служащими супруги поняли, что стали жертвами аферистов, и обратились в полицию. Следователи возбудили уголовное дело.