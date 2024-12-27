Мэр города сообщил о поступлении пяти шнекороторных установок, которые начнут работу в январе.

С наступлением зимы город снова сталкивается с проблемой уборки улиц. Снег с дорог убирают не только традиционными «снегурочками» и погрузчиками, но и шнекороторными установками. Сегодня, 27 декабря, об этом рассказал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

В Управление дорожного хозяйства и благоустройства поступило 5 новых установок. Эти устройства позволяют использовать обычные грузовые машины для уборки снега. Кроме того, новые установки могут выбрасывать снег не только в сторону, но и вверх, что поможет сразу загружать его для вывоза на свалки. Новая техника начнет работать уже в январе.