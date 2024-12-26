Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» попрощался с нападающим Матвеем Заседой.

Сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ХК «Авангард» подтвердили, что нападающий Матвей Заседа переходит в подмосковный клуб «Витязь» в результате обмена на спортивные права на голкипера Петра Кочеткова. Ранее инсайдеры сообщали, что Заседа покинет омский клуб.

– Клуб благодарит Матвея Заседу за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, – сказали в пресс-службе «Авангарда».

25-летний вратарь Петр Кочетков является воспитанником пензенского хоккея. В КХЛ он играл за ХК «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо». В НХЛ он играет за клуб «Каролина Харрикейнз».

Фото: ХК «Авангард»

·Спорт

«Авангард» попрощался с нападающим Матвеем Заседой.

Сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ХК «Авангард» подтвердили, что нападающий Матвей Заседа переходит в подмосковный клуб «Витязь» в результате обмена на спортивные права на голкипера Петра Кочеткова. Ранее инсайдеры сообщали, что Заседа покинет омский клуб.

– Клуб благодарит Матвея Заседу за работу и желает удачи в дальнейшей карьере, – сказали в пресс-службе «Авангарда».

25-летний вратарь Петр Кочетков является воспитанником пензенского хоккея. В КХЛ он играл за ХК «Сочи», СКА, «Витязь» и «Торпедо». В НХЛ он играет за клуб «Каролина Харрикейнз».

Фото: ХК «Авангард»