Омск-Информ
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·Спорт

Хоккеист поменяет клуб второй раз за сезон.

Сегодня, 26 декабря, в телеграм-канале «Хоккейная правда» появилась информация, что 25-летний нападающий Матвей Заседа покинет омский «Авангард». Форвард второй раз за сезон поменяет клуб и станет игроком «Витязя».

– После серьезных изменений по ходу сезона руководство «Авангарда» приняло решение не удерживать игрока на двустороннем контракте и обменять его в Балашиху, – сообщили инсайдеры.

Напомним, что в начале ноября «Авангард» обменял защитника Владислава Ухмылова и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова в «Спартак» на спортивные права на Матвея Заседу. С Заседой будет заключен двусторонний контракт до конца сезона.

·Спорт

Хоккеист поменяет клуб второй раз за сезон.

Сегодня, 26 декабря, в телеграм-канале «Хоккейная правда» появилась информация, что 25-летний нападающий Матвей Заседа покинет омский «Авангард». Форвард второй раз за сезон поменяет клуб и станет игроком «Витязя».

– После серьезных изменений по ходу сезона руководство «Авангарда» приняло решение не удерживать игрока на двустороннем контракте и обменять его в Балашиху, – сообщили инсайдеры.

Напомним, что в начале ноября «Авангард» обменял защитника Владислава Ухмылова и спортивные права на нападающего Глеба Трикозова в «Спартак» на спортивные права на Матвея Заседу. С Заседой будет заключен двусторонний контракт до конца сезона.