Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Его окроют в следующем учебном году.
В Омске ввели в эксплуатацию новый лицей в микрорайоне Прибрежный. Здание рассчитано на 1122 школьника.
– Откроем лицей 1 сентября, – сообщил сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отметим, что накануне в Омске забили первую сваю самой большой школы в регионе.
·Общество

Его окроют в следующем учебном году.
В Омске ввели в эксплуатацию новый лицей в микрорайоне Прибрежный. Здание рассчитано на 1122 школьника.
– Откроем лицей 1 сентября, – сообщил сегодня губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Отметим, что накануне в Омске забили первую сваю самой большой школы в регионе.