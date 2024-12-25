Омск-Информ
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·Общество

Она расположится на улице Шаронова.
«Брусника» забила первую сваю школы, которую планируется построить в Омске в границах улиц Шаронова и 2-й Рыбачьей. Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Проект стоимостью 3,5 млрд рублей планируется реализовать в 2027 году. Школа на 1550 мест будет с физико-химическим профилем. Напомним, это будет самая большая школа в Омской области.
Ранее сообщалось, что АО «ЗСЖБ № 6» перечислит в бюджет 114 млн рублей на строительство и ремонт детских садов и школ, а группа застройщиков улицы Успешной обязалась возвести детский сад на 310 мест.
·Общество

Она расположится на улице Шаронова.
«Брусника» забила первую сваю школы, которую планируется построить в Омске в границах улиц Шаронова и 2-й Рыбачьей. Об этом сообщили в правительстве Омской области.
Проект стоимостью 3,5 млрд рублей планируется реализовать в 2027 году. Школа на 1550 мест будет с физико-химическим профилем. Напомним, это будет самая большая школа в Омской области.
Ранее сообщалось, что АО «ЗСЖБ № 6» перечислит в бюджет 114 млн рублей на строительство и ремонт детских садов и школ, а группа застройщиков улицы Успешной обязалась возвести детский сад на 310 мест.