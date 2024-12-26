По графику 1–8 января будут выходными.

Омские многофункциональные центры опубликовали график работы в праздничные дни. До 31 декабря включительно жителей будут принимать в стандартном режиме с 8:00 до 20:00 по адресам:

Масленникова, 58;

Богдана Хмельницкого, 283/3;

Комарова, 11/1;

Игоря Мишина, 8;

Мира, 19.

Отделение по адресу Арктическая, 37, будет работать 31 декабря с 10:00 до 19:00.

В центрах «Мои документы» (Дмитриева, 5/3, и Пушкина, 59/1) принимать будут с 8:15 до 19:00. Офис МФЦ для бизнеса на Комарова, 11/1, будет работать 28 декабря до 17:00. 29, 30 и 31 декабря – выходные дни.

С 1 по 8 января офисы МФЦ работать не будут. Прием возобновят 9 января.