Омск-Информ
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·Общество

Сделать это чиновников обязал суд.
Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин подписал постановление об изъятии жилых помещений по адресу 4-я Транспортная, 50. Здание расселят и снесут.
Отметим, что в кирпичной 5-этажке 1960 года постройки зарегистрировано 277 жильцов. Здание признали аварийным в 2017 году, а расселить планировали еще к 31 декабря 2020 года. В апреле 2024 года прокуратура судилась с чиновниками, чтобы последние провели расселение незамедлительно. Суд этот иск удовлетворил.
·Общество

Сделать это чиновников обязал суд.
Исполняющий обязанности мэра Омска Евгений Фомин подписал постановление об изъятии жилых помещений по адресу 4-я Транспортная, 50. Здание расселят и снесут.
Отметим, что в кирпичной 5-этажке 1960 года постройки зарегистрировано 277 жильцов. Здание признали аварийным в 2017 году, а расселить планировали еще к 31 декабря 2020 года. В апреле 2024 года прокуратура судилась с чиновниками, чтобы последние провели расселение незамедлительно. Суд этот иск удовлетворил.