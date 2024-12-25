Дом на улице 6-й Станционной полностью заселили.

Сегодня, 25 декабря, 15 семей получили ключи от квартир в новом доме на улице 1-й Ленинградской (бывшая 6-я Станционная). В квартирах сделали ремонт, установили сантехнику и электроприборы.

Ранее ключи от своего жилья уже получили 108 семей. Всего в многоэтажку собираются переселить 218 семей.

23 декабря стало известно о сдаче этого дома. Это здание переменной этажности, где высота одной секции составляет 9 этажей, а второй – 10. В новостройку должны были переехать жители 31 аварийного дома.

Напомним, что строительство началось еще летом 2022 года. Подрядчик не завершил постройку в срок, поэтому в прошлом году власти нашли другого.