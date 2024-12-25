Омск-Информ
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·Спорт

Канадский легионер провел за омскую команду 5 матчей.

Досадная история приключилась с 35-летним канадским защитником омского «Авангарда» Алексом Грантом. Легионер, перешедший в ноябре из «Барыса», получил серьезную травму. Инсайдер Михаил Зислис не уточнил подробностей, но утверждает, что хокеист выбыл до конца сезона.

С Алексом Грантом подписали контракт 27 октября. Он провел за «ястребов» 5 игр, в которых набрал 3 (2+1) результативных балла при показателе полезности –3.

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·Спорт

Канадский легионер провел за омскую команду 5 матчей.

Досадная история приключилась с 35-летним канадским защитником омского «Авангарда» Алексом Грантом. Легионер, перешедший в ноябре из «Барыса», получил серьезную травму. Инсайдер Михаил Зислис не уточнил подробностей, но утверждает, что хокеист выбыл до конца сезона.

С Алексом Грантом подписали контракт 27 октября. Он провел за «ястребов» 5 игр, в которых набрал 3 (2+1) результативных балла при показателе полезности –3.

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