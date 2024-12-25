Омск-Информ
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·Общество

Мужчина участвовал в спецоперации около двух лет.
Завтра в деревне Путинцево Новоомского сельского поселения Омского района состоится прощание с погибшим на СВО бойцом. Односельчане проводят в последний путь 39-летнего Владимира Беридзе.
Владимир всю жизнь работал мастером по ремонту автомобилей в Омске. В 2022 году его мобилизовали. Он погиб 6 июля 2024 года.
Владимира Беридзе посмертно наградили орденом Мужества.
·Общество

Мужчина участвовал в спецоперации около двух лет.
Завтра в деревне Путинцево Новоомского сельского поселения Омского района состоится прощание с погибшим на СВО бойцом. Односельчане проводят в последний путь 39-летнего Владимира Беридзе.
Владимир всю жизнь работал мастером по ремонту автомобилей в Омске. В 2022 году его мобилизовали. Он погиб 6 июля 2024 года.
Владимира Беридзе посмертно наградили орденом Мужества.