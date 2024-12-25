Омичка требует отменить, как она считает, незаконно начисленный налог с выигрыша.

В Кировском районном суде Омска после Нового года рассмотрят иск визажиста Арины Чумак, связанный с блогером Лерчек (Валерия Чекалина). Омичка потребовала признать незнаконным часть вычтенного налога за 2023 год с некоей суммы, которую инспекторы посчитали выигрышем у блогера.

Ранее сообщалось, что Чумак уже надеялась отсудить у блогера 1 млн рублей. Она приобрела премиальную программу Лерчек в рамках ее курса «PRO Запуск». Стоимость продукта составила 1,8 млн рублей. За эти деньги Чекалина обещала визажисту предоставить план развития личностного роста, а также программу для повышения доходов. Но желаемого омичка так и не получила.

Решить проблему до суда девушки не смогли. Лерчик предлагала омичке вернуть ей 800 тыс. рублей, при этом миллион хотела оставить себе. Чумак не согласилась с такими условиями и отправила ей досудебную претензию, а затем подала иск в суд. Вероятно, часть средств визажисту вернули решением суда, но налоговая маркировала это как выигрыш, и вычла часть суммы.

В нынешнем судебном заседании рассмотрят иск визажиста к ИФНС № 8 по Омской области. Истец утверждает, что никакого выигрыша не получала. Потому обратилась к налоговой инспекции с просьбой исправить уведомление и исключить спорную сумму, но ей в этом отказали.

Судебное заседание назначено на 14 января следующего года.