Омичка требует отменить, как она считает, незаконно начисленный налог с выигрыша.
В Кировском районном суде Омска после Нового года рассмотрят иск визажиста Арины Чумак, связанный с блогером Лерчек (Валерия Чекалина). Омичка потребовала признать незнаконным часть вычтенного налога за 2023 год с некоей суммы, которую инспекторы посчитали выигрышем у блогера.
Ранее сообщалось, что Чумак уже надеялась отсудить у блогера 1 млн рублей. Она приобрела премиальную программу Лерчек в рамках ее курса «PRO Запуск». Стоимость продукта составила 1,8 млн рублей. За эти деньги Чекалина обещала визажисту предоставить план развития личностного роста, а также программу для повышения доходов. Но желаемого омичка так и не получила.
Судебное заседание назначено на 14 января следующего года.