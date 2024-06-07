Визажист купила программу блогера по развитию личностного роста. Результат ее не устроил.

Визажист купила программу блогера по развитию личностного роста. Результат ее не устроил.

Арины Чумак к блогеру Лерчек (Валерия Чекалина). Ранее омичка Стали известны подробности судебного иска омского визажистак блогеру. Ранее омичка подала иск в суд и потребовала от Чекалиной миллион.

Оказалось, что Чумак приобрела премиальную программу блогера в рамках ее курса «PRO Запуск». Стоимость продукта составила 1,8 млн рублей. За эти деньги Чекалина обещала визажисту предоставить план развития личностного роста, а также программу для повышения доходов. Но желаемого омичка так и не получила, сообщает Super.ru.

Решить проблему до суда девушки не смогли. Лерчик предлагала омичке вернуть ей 800 тыс. рублей, при этом миллион хотела оставить себе. Чумак не согласилась с такими условиями и отправила ей досудебную претензию, а затем подала иск в суд.