Омск-Информ
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·Общество

Омичка обратилась с иском в суд
Омский визажист Арина Чумак подала иск в Арбитражный суд Москвы на популярного блогера Лерчек (Валерия Чекалина). Омичка потребовала от блогера более 1 млн рублей.
Заявление от Чумак поступило 3 июня. При этом суть претензий омички к Лерчек не раскрывается.
Отметим, что недавно на Чекалинку и ее супруга были заведены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. После того как они заплатили 311 млн рублей, дела были прекращены.
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·Общество

Омичка обратилась с иском в суд
Омский визажист Арина Чумак подала иск в Арбитражный суд Москвы на популярного блогера Лерчек (Валерия Чекалина). Омичка потребовала от блогера более 1 млн рублей.
Заявление от Чумак поступило 3 июня. При этом суть претензий омички к Лерчек не раскрывается.
Отметим, что недавно на Чекалинку и ее супруга были заведены уголовные дела за уклонение от уплаты налогов. После того как они заплатили 311 млн рублей, дела были прекращены.
1297