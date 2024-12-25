Его напечатали на несгибаемой и непромокаемой бумаге.

Мусульмане Омска выпустили сборник «СВОих не бросаем: Карманный молитвенник мусульманина» для поддержки российских солдат. Презентация состоится в субботу, 28 декабря, в 14:00 в Межнациональном и межконфессиональном гуманитарном центре.

В сборник вошли тексты на арабском и русском языках. Внутри есть QR-коды, ведущие на видеоролики с записями правильного произношения и разъяснениями смысла молитв. Сам сборник напечатали на несгибаемой и непромокаемой бумаге, подходящей для хранения в нагрудном кармане.

На одной из страниц сборника также разместили картину уфимского художника Александра Скорнякова «Молись, брат, я прикрою». По сюжету картины: боец-христианин несет дежурство, пока его сослуживец-мусульманин читает молитву.