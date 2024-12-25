Омск-Информ
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·Общество

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что регулирование тарифов для муниципальной «Тепловой компании» происходило по остаточному принципу. 

Мэр Омска Сергей Шелест в прямом эфире ГТРК «Иртыш» назвал причины неудовлетворительного состояния тепловых сетей в городе. По его словам, из-за некорректного регулирования тарифа Региональной энергетической комиссией «Тепловую компанию» недофинансировали на 7 млрд рублей.  

- Мы сложно входили в отопительный сезон. Очень большие вопросы есть у администрации города к РЭК Омской области, потому что на протяжении многих лет тарифорегулирование «Тепловой компании» происходило по остаточному принципу, - заявил Шелест в интервью. -  Если посмотреть частную компанию «Омск РТС», то рост стоимости услуг за последние 10 лет составил 151%, а у «Тепловой компании» -60%. И за эти годы недофинансирование ремонтной программы составило 7 млрд рублей.  

Глава города добавил, что администрация делает все, чтобы вывести «Тепловую компанию» из предбанкротного состояния.

·Общество

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что регулирование тарифов для муниципальной «Тепловой компании» происходило по остаточному принципу. 

Мэр Омска Сергей Шелест в прямом эфире ГТРК «Иртыш» назвал причины неудовлетворительного состояния тепловых сетей в городе. По его словам, из-за некорректного регулирования тарифа Региональной энергетической комиссией «Тепловую компанию» недофинансировали на 7 млрд рублей.  

- Мы сложно входили в отопительный сезон. Очень большие вопросы есть у администрации города к РЭК Омской области, потому что на протяжении многих лет тарифорегулирование «Тепловой компании» происходило по остаточному принципу, - заявил Шелест в интервью. -  Если посмотреть частную компанию «Омск РТС», то рост стоимости услуг за последние 10 лет составил 151%, а у «Тепловой компании» -60%. И за эти годы недофинансирование ремонтной программы составило 7 млрд рублей.  

Глава города добавил, что администрация делает все, чтобы вывести «Тепловую компанию» из предбанкротного состояния.