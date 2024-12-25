Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что регулирование тарифов для муниципальной «Тепловой компании» происходило по остаточному принципу.
Мэр Омска Сергей Шелест в прямом эфире ГТРК «Иртыш» назвал причины неудовлетворительного состояния тепловых сетей в городе. По его словам, из-за некорректного регулирования тарифа Региональной энергетической комиссией «Тепловую компанию» недофинансировали на 7 млрд рублей.
- Мы сложно входили в отопительный сезон. Очень большие вопросы есть у администрации города к РЭК Омской области, потому что на протяжении многих лет тарифорегулирование «Тепловой компании» происходило по остаточному принципу, - заявил Шелест в интервью. - Если посмотреть частную компанию «Омск РТС», то рост стоимости услуг за последние 10 лет составил 151%, а у «Тепловой компании» -60%. И за эти годы недофинансирование ремонтной программы составило 7 млрд рублей.
Глава города добавил, что администрация делает все, чтобы вывести «Тепловую компанию» из предбанкротного состояния.