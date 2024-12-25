Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Авто

Максимальная задержка рейса составила почти 5 часов.
Сегодня в Омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. Рейс «Уральских авиалиний» из Омска в Москву отправился в 08:07, хотя по расписанию должен был в 06:35. Рейс «Аэрофлота» из Омска в Москву сдвинули с 8:05 до 13:00. Рейс «Аэропрома» в Усть-Ишим сдвинули с 10:00 на 11:30.
Отметим, что самолет под рейс «Аэрофлота» еще не прибыл в Омск. Прилет ожидается в 12:10 вместо запланированных 07:00.
·Авто

Максимальная задержка рейса составила почти 5 часов.
Сегодня в Омском аэропорту снова произошли задержки рейсов. Рейс «Уральских авиалиний» из Омска в Москву отправился в 08:07, хотя по расписанию должен был в 06:35. Рейс «Аэрофлота» из Омска в Москву сдвинули с 8:05 до 13:00. Рейс «Аэропрома» в Усть-Ишим сдвинули с 10:00 на 11:30.
Отметим, что самолет под рейс «Аэрофлота» еще не прибыл в Омск. Прилет ожидается в 12:10 вместо запланированных 07:00.