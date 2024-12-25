Омск-Информ
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·Общество

Здание располагается на 70 лет Октября.

В Кировском округе на улице 70 лет Октября ввели в эксплуатацию многоквартирный дом. Его возводило ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест».
В доме 19 этажей, включая подземный, и 183 квартиры: 117 однокомнатных, 33 двухкомнатных и 33 трехкомнатных. Площадь жилья составляет 8992,1 кв. м.
Также в здании имеются два офисных помещения площадью 115,7 кв. м.
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·Общество

Здание располагается на 70 лет Октября.

В Кировском округе на улице 70 лет Октября ввели в эксплуатацию многоквартирный дом. Его возводило ООО «Специализированный застройщик «Сибградстрой Инвест».
В доме 19 этажей, включая подземный, и 183 квартиры: 117 однокомнатных, 33 двухкомнатных и 33 трехкомнатных. Площадь жилья составляет 8992,1 кв. м.
Также в здании имеются два офисных помещения площадью 115,7 кв. м.
1250