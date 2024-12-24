Омичи будут ездить по новой схеме только с этой пятницы.

Сегодня, 24 декабря, мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что обсудил с сотрудниками департамента транспорта, дорожными строителями и руководством Госавтоинспекции вопрос организации движения на проспекте Мира. Во время обсуждения пожелания омичей также учли.

В результате власти приняли решение оставить в силе запрет о развороте в районе СибАДИ, но разрешить левый поворот на улицу 70 лет СибАДИ. Такая схема дорожного движения будет действовать только с 27 декабря. Новую схему движения реализуют с помощью установки дорожного знака 3.19 «Разворот запрещен».