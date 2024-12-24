За это ее отправили на исправительные работы.

Житель села Борки Кормиловского района Омской области взыскал с 23-летней омички 240 тыс. рублей за двух лошадей и еще 30 тыс. рублей компенсации морального вреда. Девушка-кинолог получила животных и пообещала заплатить за них до конца 2022 года, но не сделала этого, а лошадей продала.

– Судом установлено, что лошади по кличке Булавка и Изабелла с момента рождения более трех лет проживали в хозяйстве потерпевшего, который осуществлял за ними ежедневный уход, а также занимался их дрессировкой. Изъяв лошадей, осужденная продала их третьему лицу, который отправил их на убой. При таких обстоятельствах потерпевший испытал нравственные страдания, – отметили в пресс-службе омских судов.

Отметим, что омичка ранее уже совершила 4 похожих мошенничества в Алтайском крае. На этот раз ее отправили на исправительные работы. Она будет трудиться год, отдавая государству 15 % дохода. Также девушку оштрафовали на 15 тыс. рублей.

Девушка пыталась оспорить решение Кормиловского районного суда в Омском областном суде, но безуспешно.