Евгений Кулик много играет в меньшинстве и нейтрализует опасность у своих ворот. А еще может постоять за партнеров.

ХК «Авангард» совершил обмен с хабаровским «Амуром». В обмен на денежную компенсацию, которая, по данным инсайдеров, составила 30 млн рублей, «ястребы» получили 31-летнего защитника Евгения Кулика. Он уже выступал за омский клуб.

– Вариативность и глубина важна в команде для любой линии, в том числе оборонительной. Кулик – стабильный защитник, который много играет в меньшинстве и нейтрализует опасность у своих ворот. Это очень духовитый и характерный хоккеист, способный постоять за партнеров, – прокомментировал сделку гендиректор «Авангарда» Герман Чистяков.

Кулик играл за «ястребов» в сезонах 2014/15 – 2016/17. Всего он провел 575 матчей в КХЛ и набрал 86 (19+67) очков при показателе полезности «+17».

Ранее сообщалось, что «Авангард» расторг контракт с нападающим Станиславом Галиевым.