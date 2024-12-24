Жители северных районов вынуждены ездить за 600 километров на МРТ и МСКТ.

Сегодня в «Доме журналистов» состоялась пресс-конференция министра здравоохранения Омской области Дмитрия Маркелова. Глава ведомства рассказал, что пока не получается сделать более доступной медицину для жителей северных регионов.

Напомним, в Таре с апреля не могут запустить аппарат МРТ. Ранее Минздрав планировал сделать рентгенологическое отделение Тарской ЦРБ филиалом областного Клинического диагностического центра, чтобы специалисты последнего следили за оборудованием в северной больнице. Однако после возмущения сотрудников преобразование отменили.

– Больницы работают не для сотрудников, а для пациентов. Глобально нет кардиодиспансера, нет онкодиспансера, есть система здравоохранения. Если один хромает, хромает вся система. Тара оказывает медицинскую помощь жителям северных районов области. Вы все слышите позицию Тары, но послушайте позицию других северных районов, жители которых ездят за 600 километров в город на МРТ и МСКТ, – рассказал Маркелов.

По словам Маркелова даже жители самой Тары ездят в больницы Омска. За год больше тысячи тарчан прошли МРТ и МСКТ в онкодиспансере. Минздрав же пытается сделать так, чтобы жители северных районов проходили эти исследования в Таре.